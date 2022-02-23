Третьяк об Амирове: «Желаю Родиону победить болезнь. ФХР готова оказать любую помощь»

Владислав Третьяк пожелал Родиону Амирову победить рак мозга.

Ранее стало известно, что у хоккеиста обнаружена опухоль головного мозга. 28 января ему был поставлен официальный диагноз. Он лечится в Германии и намерен вернуться в профессиональный хоккей.

20-летний Амиров выступает в за на правах аренды из «Торонто». «Лифс» выбрали россиянина на драфте НХЛ-2020 в первом раунде под 15-м общим номером.

«От имени Федерации хоккея России и от себя лично желаю Родиону Амирову победить болезнь и как можно скорее начать выздоравливать.

Лечение спортсмена обеспечивает клуб НХЛ «Торонто», мы находимся на связи с командой. Безусловно, Федерация хоккея России готова оказать любую помощь, которая потребуется, – от поиска и привлечения врачей для участия в процессе лечения Амирова до любого необходимого содействия родным и близким спортсмена», – сказал президент ФХР.

У 20-летнего Амирова обнаружена опухоль головного мозга