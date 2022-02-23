Шипачев – Амирову: «Сил тебе, боец! Все получится!»

Вадим Шипачев пожелал сил Родиону Амирову, у которого обнаружили рак мозга.

Ранее стало известно, что у хоккеиста обнаружена опухоль головного мозга. 28 января ему был поставлен официальный диагноз. Он лечится в Германии и намерен вернуться в профессиональный хоккей.

«Родион, все получится!

Сил тебе, боец!» – написал Шипачев.

20-летний Амиров выступает в за на правах аренды из «Торонто».

У 20-летнего игрока «Салавата» и «Торонто» нашли опухоль мозга. Он проходит химиотерапию, тренируется и верит, что вернется