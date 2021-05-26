А что кроме Евро-2020? Тарасенко могут обменять в «Калгари», «Дрим-тим» едет на Олимпиаду без Хардена, волейболисты смяли Бразилию (3-0)

Если вам интересен не только Евро-2020, ловите главные новости среды из мира другого спорта:

🏒 «Айлендерс» дожали «Тампу» в овертайме – 3:2 – и все теперь решит седьмая игра полуфинала. По ходу вечера «Тампа-Бэй» упустила преимущество в 2 шайбы и при этом еще в начале первого периода потеряла Никиту Кучерова из-за травмы – он не вернулся на лед после удара Мэйфилда в спину.

ЦСКА сохранил лучшего бомбардира: Константин Окулов подписал с армейцами новый контракт на 2 года, отказавшись от предложений из НХЛ. В прошлом сезоне нападающий набрал 18+31 и имел полное право на повышение зарплаты: теперь вместо 45 млн в год он будет получать 60.

Братья Седины вернулись в «Ванкувер». Разумеется, не играть – они стали советниками генменеджера «Кэнакс». Даниэль и Хенрик будут заниматься оценкой игроков, их развитием и помощью в переходе в НХЛ из юниорского хоккея, а также сотрудничать с тренерами фарм-клуба АХЛ.

«Я думаю, его время истекло. Есть слух о том, что Тарасенко отправится в «Калгари» в обмен на Ткачака. Я слышал, что Ткачак хочет покинуть «Флэймс». Думаю, этот обмен может произойти», – неожиданный инсайд от бывшего игрока НХЛ Шейна О′Брайена вряд ли обрадует нашего хоккеиста.

🏀 Женская сборная России проиграла на стадии четвертьфинала Евробаскета-21 – не догнали в четвертой четверти Бельгию (83:85).

А мужская завершила подготовку к предолимпийскому турниру поражением от Доминиканской республики (73:83).

Стал известен предварительный состав сборной США на Олимпиаде в Токио – без Хардена.

«Атланта» и Трэй Янг с очередным чудом - 48 очков, 11 передач и победа над «Милуоки» в гостях.

🥊 Российский тяжеловес UFC Александр Волков ответил на негатив из-за фото с флагом России и выступлений в Америке. Спортсмен заявил, что платит в России такую сумму налогов, что многие даже за год не зарабатывают.

🎾 Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне, обыграв девятую ракетку мира Игу Швентек. Для россиянки это первая победа над соперницей из топ-10 с 2018 года.

На «Уимблдоне» состоялось историческое событие – игроков впервые посеяли исключительно по рейтингу. В посев вошли семь человек из России, выше всех встал Даниил Медведев.

А за пределами корта набирает мощь ассоциация игроков, созданная при активном участии Новака Джоковича. В среду организация объявила, что ее возглавит юрист, работавший с профсоюзом игроков НХЛ, а в консультативный совет вошли два миллиардера.

🏎️ Ферстаппен, Норрис и Хэмилтон – в тройке лучших гонщиков Гран-при Франции по версии экспертов сайта «Ф-1»

🏐 Мужская сборная России по волейболу не отобралась в плей-офф Лиги наций. Зато в последнем матче на турнире россияне впервые за три года обыграли бразильцев (3-0).

⛸ В Федерации фигурного катания России определились с датами контрольных прокатов сборной. Они пройдут в Челябинске 11 и 12 сентября.

🔄 Этап юниорского Гран-при по фигурному катанию перенесен из Канады во Францию. Все из-за неопределенности, связанной с международными поездками во время пандемии.

💉 Олимпиада в Токио еще не началась, а там уже два случая коронавируса. В сборной Уганды, которая заранее прилетела в Японию, еще один зараженный.

❌ Оргкомитет Игр-2020 опубликовал правила для болельщиков: зрителям запретили приносить на трибуны алкоголь, нельзя громко поддерживать спортсменов и просить у них автографы.