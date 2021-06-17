Евробаскет-2021. Женщины. 1/4 финала. Россия против Бельгии, Беларусь выиграла у Швеции и другие матчи

В среду, 23 июня, проходят матчи 1/4 финала плей-офф женского Евробаскета-2021.

Сборная России борется за выход в полуфинал с командой Бельгии. В случае успеха подопечные Александра Ковалева встретятся в 1/2 финала с победителем пары Сербия – Испания.

Беларусь выиграла у Швеции – 58:46.

Евбробаскет-2021

Женщины

Франция и Испания

1/4 финала

Беларусь – Швеция – 58:46 (15:10, 11:4, 19:17, 13:15)

БЕЛАРУСЬ: Попова (18 + 11 подборов), Веремеенко (16 + 10 подборов).

ШВЕЦИЯ: Ф.Элдебринк (11 + 8 подборов), Фонтейн (10).

23 июня. 19:00

Франция – Босния и Герцеговина – 80:67 (18:16, 21:15, 24:16, 17:20)

ФРАНЦИЯ: Груда, Жоанн (обе – 15).

БОСНИЯ: Джонс (29 + 24 подбора).

23 июня. 19:00

Бельгия – Россия

23 июня. 21:45

Сербия – Испания

23 июня. 22:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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