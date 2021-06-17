Евробаскет-2021. Женщины. 1/4 финала. Россия против Бельгии, Беларусь выиграла у Швеции и другие матчи

В среду, 23 июня, проходят матчи 1/4 финала плей-офф женского Евробаскета-2021.
Сборная России борется за выход в полуфинал с командой Бельгии. В случае успеха подопечные Александра Ковалева встретятся в 1/2 финала с победителем пары Сербия – Испания.
Беларусь выиграла у Швеции – 58:46.
Евбробаскет-2021
Женщины
Франция и Испания
1/4 финала
Беларусь – Швеция – 58:46 (15:10, 11:4, 19:17, 13:15)
БЕЛАРУСЬ: Попова (18 + 11 подборов), Веремеенко (16 + 10 подборов).
ШВЕЦИЯ: Ф.Элдебринк (11 + 8 подборов), Фонтейн (10).
23 июня. 19:00
Франция – Босния и Герцеговина – 80:67 (18:16, 21:15, 24:16, 17:20)
ФРАНЦИЯ: Груда, Жоанн (обе – 15).
БОСНИЯ: Джонс (29 + 24 подбора).
23 июня. 19:00
Бельгия – Россия
23 июня. 21:45
Сербия – Испания
23 июня. 22:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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