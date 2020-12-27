Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут в Челябинске 11-12 сентября

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 11-12 сентября в Челябинске на ледовой арене «Трактор».

​«У южноуральских зрителей появится уникальная возможность первыми увидеть новые программы наших фигуристов.

Приятно, что федерация фигурного катания России выбрала Челябинск для проведения столь важного мероприятия в олимпийский сезон.

Наши болельщики очень любят этот вид спорта, очень тепло принимают спортсменов и переживают за каждого», – сказала член исполкома Федерации фигурного катания России ( ) Владислава Глазкова.