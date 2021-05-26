Шейн О′Брайен: «Есть слух, что Тарасенко могут обменять в «Калгари» на Ткачака»

Экс-защитник клубов НХЛ Шейн О′Брайен поделился информацией о возможном обмене форварда Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса».

«Я думаю, его время истекло. Есть слух о том, что Тарасенко отправится в «Калгари» в обмен на Ткачака. Я слышал, что Ткачак хочет покинуть «Флэймс». Думаю, этот обмен может произойти.

Я слышал, что Ткачак хочет играть в Сент-Луисе, своем родном городе. До меня просто дошли слухи, что его могут обменять на Тарасенко», – сказал О′Брайен в эфире SXM NHL Network Radio.