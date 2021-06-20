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    НБА. Плей-офф. «Милуоки» примет «Атланту» в первом матче финала Восточной конференции

    Теги результаты Атланта Милуоки НБА НБА плей-офф Баскетбол

    В среду, 23 июня, состоится первый матч финальной серии Восточной конференции НБА.

    «Милуоки» Янниса Адетокумбо дома встретится с «Атлантой» Трэя Янга.

    НБА

    Плей-офф

    Финал Восточной конференции

    Первый матч

    Милуоки – Атланта
    Дата проведения
    24 июня, 03.30, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Счет в серии не открыт – 0-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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