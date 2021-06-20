НБА. Плей-офф. «Милуоки» примет «Атланту» в первом матче финала Восточной конференции

В среду, 23 июня, состоится первый матч финальной серии Восточной конференции НБА.
«Милуоки» Янниса Адетокумбо дома встретится с «Атлантой» Трэя Янга.
НБА
Финал Восточной конференции
Первый матч
- Дата проведения
- 24 июня, 03.30, «Fiserv Forum»
Счет в серии не открыт – 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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