Братья Седины стали специальными советниками генменеджера «Ванкувера»

Даниэль и Хенрик Седины стали специальными советниками генерального менеджера «Ванкувера».

Братья будут работать вместе с Джимом Беннингом и его помощниками Джоном Уайсбродом и Крисом Гиром. Они будут заниматься оценкой игроков, их развитием и помощью в переходе в НХЛ из любительского хоккея.

В сферу их обязанностей также будет входить сотрудничество с тренерским штабом фарм-клуба «Кэнакс» в АХЛ, что подразумевает участие в совещаниях скаутов, составлении планов на драфт, анализе рынка свободных агентов и подготовке к дедлайну.

Седины завершили карьеру в НХЛ после сезона-2017/18. Они выступали за «Ванкувер» с сезона-2000/01.

В феврале 2020 года «Кэнакс» вывели номера Сединов из обращения.