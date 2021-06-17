Лига наций. Россия играет с Бразилией

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Сегодня проходят очередные матчи группового этапа мужской Лиги наций по волейболу. Россия играет с Бразилией.

Лига наций

Мужчины

Римини, Италия

15-й тур

Бразилия – Россия – 0-0 (5:6, идет первый сет)

Австралия – Нидерланды – 0-3 (23:25, 19:25, 19:25)

Канада – Сербия – 3-2 (17:25, 21:25, 25:17, 25:20, 17:15)

США – Япония – 3-0 (25:21, 25:23, 25:20)

Франция – Польша – 3-2 (25:22, 21:25, 22:25, 25:20, 15:11)

Иран – Аргентина – 1-3 (31:33, 23:25, 32:30, 18:25)

Словения – Болгария – 3-0 (25:23, 25:16, 25:18)

Италия – Германия – 20.30

Турнирное положение: Бразилия – 13 побед – 1 поражение (38 очков), Польша – 12-3 (37), Словения – 12-3 (34), Франция – 11-4 (34), Россия – 10-4 (31), Сербия – 10-5 (28), США – 8-7 (24), Канада – 7-8 (21), Аргентина – 7-8 (20), Япония – 7-8 (19), Италия – 6-6 (16), Иран – 5-10 (18), Германия – 4-10 (13), Нидерланды – 3-12 (11), Болгария – 2-13 (7), Австралия – 1-14 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, занявшие места с 1 по 4, выходят в финальную стадию турнира.

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