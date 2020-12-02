Глава МОК о ЧМ-2021 в Минске: «Мы запустили процедуру против Баскова. Слово за ИИХФ, время принять решение»

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что организация ждет решения ИИХФ о возможном переносе ЧМ-2021 из Беларуси.

Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году.

Ранее депутаты Европарламента написали письмо в ИИХФ с требованием перенести ЧМ-2021 из Минска. Правительство Латвии также призвало ИИХФ перенести ЧМ-2021 из Беларуси.

Главе Федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову был запрещен въезд в Латвию. Специалиста подозревают в причастности к резонансному политическому убийству 31-летнего Романа Бондаренко в Минске.



«Мы информировали , что запустили процедуру против Дмитрия Баскова, президента Белорусской федерации хоккея и члена НОК.

Сейчас слово за ИИХФ, время для них принять решение. Они следят за ситуацией, обсуждают этот вопрос.

В течение ближайших дней, недель мы ожидаем от них решения», – заявил Бах.

Ранее стало известно, что временно запретил президенту Беларуси Александру Лукашенко и другим руководителям Национального олимпийского комитета (НОК) страны участвовать во всех мероприятиях под эгидой МОК, включая Олимпийские игры.

Глава минского «Динамо» отрицает причастность к убийству Бондаренко. В сети появилась аудиозапись, вероятно, указывающая на его участие в нападении

Шведский журналист: «ЧМ-2021 не стоит проводить в стране, которой управляет диктатор. Надеюсь, сборная Швеции бойкотирует турнир»

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