Глава МОК о ЧМ-2021 в Минске: «Мы запустили процедуру против Баскова. Слово за ИИХФ, время принять решение»

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что организация ждет решения ИИХФ о возможном переносе ЧМ-2021 из Беларуси.
Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году.
Ранее депутаты Европарламента написали письмо в ИИХФ с требованием перенести ЧМ-2021 из Минска. Правительство Латвии также призвало ИИХФ перенести ЧМ-2021 из Беларуси.
Главе Федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову был запрещен въезд в Латвию. Специалиста подозревают в причастности к резонансному политическому убийству 31-летнего Романа Бондаренко в Минске.
«Мы информировали ИИХФ, что запустили процедуру против Дмитрия Баскова, президента Белорусской федерации хоккея и члена НОК.
Сейчас слово за ИИХФ, время для них принять решение. Они следят за ситуацией, обсуждают этот вопрос.
В течение ближайших дней, недель мы ожидаем от них решения», – заявил Бах.
Ранее стало известно, что МОК временно запретил президенту Беларуси Александру Лукашенко и другим руководителям Национального олимпийского комитета (НОК) страны участвовать во всех мероприятиях под эгидой МОК, включая Олимпийские игры.
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