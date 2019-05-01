Латвия призвала ИИХФ перенести ЧМ-2021 из Беларуси

Правительство Латвии утвердило письмо, адресованное ИИХФ, с призывом перенести игры ЧМ-2021 из Беларуси. Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Кариньш признал, что этот вопрос рассматривался на заседании Кабинета министров. По его словам, настрой правительства не изменился.

«Мы начинаем переговоры с Международной федерацией хоккея, чтобы они оценили перенос той части чемпионата мира, которая должна проводиться в белорусской столице, куда-нибудь в другое место», – передает слова Кариньша белорусская Tribuna.com со ссылкой на lsm.lv.

Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году.

В настоящее время в столице Беларуси происходят демонстрации после президентских выборов.

Ранее исполняющий обязанности председателя ФХБ Дмитрий Басков заявил, что Беларусь готова самостоятельно провести чемпионат мира в 2021 году.

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