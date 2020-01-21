Tribuna.com: Экс-бойца ММА Шакуту и директора ХК «Динамо» Баскова подозревают в причастности к резонансному политическому убийству в Минске

В четверг, 12 ноября, в минской больнице скорой помощи умер 31-летний Роман Бондаренко. Его привезли в больницу с черепно-мозговой травмой из Центрального РУВД, в который он попал в результате нападения сторонников Александра Лукашенко. Те приехали во двор дома Бондаренко снимать бело-красно-белую символику.

Ни по одному из убийств оппонентов Александра Лукашенко, случившихся за три месяца после августовских выборов президента Беларуси, не заведены уголовные дела. Белорусская Tribuna.com проводит собственное расследование, в результате которого утверждает, что одним из нападавших во дворе, скорее всего, был бывший боец ММА и кикбоксер, экс-чемпион мира по кикбоксингу Дмитрий Шакута. Свидетельствующие об этом факты собраны тут. Вторым причастным опрошенные Трибуной свидетели считают Дмитрия Баскова, генерального директора клуба КХЛ «Динамо» Минск и главу Федерации хоккея Беларуси. Свидетельства – в этом материале. Прежде Дмитрий Басков уже был замечен в борьбе с бело-красно-белой символикой, которую используют оппоненты Лукашенко.

Басков прежде играл в хоккей в чемпионате Беларуси и сделал карьеру спортивного чиновника после того, как стал тренером сына президента Лукашенко. В этой же команде играет и Шакута.

И Басков, и Шакута отказываются от комментариев журналистам. При этом ни один из них пока не взят под стражу, более того – у дома первого выставлена охрана.

Это убийство вызвало в стране огромный резонанс: в пятницу тысячи человек вышли на акции в десятках белорусских городов, и эти акции продолжатся на наступивших выходных.

Александр Лукашгенко заявил, что возьмет расследование этого убийства «под личный контроль». При этом он утверждает, что погибший был пьян. Это противоречит медицинскому заключению, в котором указано, что на момент поступления в больницу у Романа Бондаренко было ноль промилле.