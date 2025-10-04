Ринас Ахмадеев и Надежда Сизова стали победителями на дистанции 5 км в рамках полумарафона «Моя Столица»
4 октября в Москве прошли забеги на дистанции 1 и 5 км в рамках полумарафона «Моя Столица».
Результаты победителей и призеров:
5 км, мужчины
Ринас Ахмадеев – 13:59
Даниил Авдеев – 14:44
Искандер Ядгаров – 14:45
5 км, женщины
Надежда Сизова – 16:01
Софья Каменева – 16:21
Мария Резниченко – 16:41
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости