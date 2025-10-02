Шаров, Лимонов, Лейман, Аплачкина выйдут на старт дистанции 10 км в рамках полумарафона «Моя столица»

4-5 октября в Москве пройдет полумарафон «Моя столица». Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также будут соревноваться на дистанции 10, 5 и 1 км.

Стало известно, что среди элитных спортсменов, которые выйдут на старт дистанции 10 км, будут Сергей Шаров (чемпион России по полумарафону), Егор Лимонов (чемпион России по бегу на 1500 м), Игорь Андреев (триатлет, призер ЧР по дуатлону, Андрей Лейман (чемпион России по марафону).

Среди женщин за победу будут бороться Светлана Аплачкина (рекордсменка России на дистанции 10 км), Елизавета Погудо, Дарья Шабунина.

На дистанции 21,1 км будут соревноваться следующие элитные атлеты: Александр Ольков , Ярослав Бякин , Андрей Гребенко, Елена Седова , Мария Резниченко , Марина Ковалева .

Общий призовой фонд забега составит 1 700 000 рублей.

Регистрация еще продолжается на сайте RussiaRunning .