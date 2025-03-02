Тадесе Такеле выиграл марафон в Токио. Результат атлета из Эфиопии – 2:03:23
2 марта в Токио прошел марафон. Старт в Японии входит в серию крупнейших марафонов мира Abbott World Marathon Majors. В 2025 году забег пробежали около 38 000 атлетов.
Победителями стали атлеты из Эфиопии Тадесе Такеле (2:03:23) и Сутуме Асефа Кебеде (2:16:31).
Результаты победителей и призеров:
Марафон, мужчины
Тадесе Такеле – 2:03:23
Дереса Гелета – 2:03:51 (Эфиопия)
Винсент Кипкемои – 2:04:00 (Кения)
Марафон, женщины
Сутуме Асефа Кебеде – 2:16:31
Уинфрида Мосети – 2:16:56 (Кения)
Хави Фейса – 2:17 (Эфиопия)
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.
Среди россиян самыми быстрыми оказались Иван Попов (2:35:50) и Дарья Ядерная (2:46:42).
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости