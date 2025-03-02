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Тадесе Такеле выиграл марафон в Токио. Результат атлета из Эфиопии – 2:03:23

2 марта в Токио прошел марафон. Старт в Японии входит в серию крупнейших марафонов мира Abbott World Marathon Majors. В 2025 году забег пробежали около 38 000 атлетов.

Победителями стали атлеты из Эфиопии Тадесе Такеле (2:03:23) и Сутуме Асефа Кебеде (2:16:31).

Результаты победителей и призеров:

Марафон, мужчины

  1. Тадесе Такеле – 2:03:23

  2. Дереса Гелета – 2:03:51 (Эфиопия)

  3. Винсент Кипкемои – 2:04:00 (Кения)

Марафон, женщины

  1. Сутуме Асефа Кебеде – 2:16:31

  2. Уинфрида Мосети – 2:16:56 (Кения)

  3. Хави Фейса – 2:17 (Эфиопия)

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.

Среди россиян самыми быстрыми оказались Иван Попов (2:35:50) и Дарья Ядерная (2:46:42).

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
любительский спорт
Сутуме Асефа Кебеде
Календарь стартов
Токийский марафон
Забег
Марафон
Винсент Кипкемои
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