Тадесе Такеле выиграл марафон в Токио. Результат атлета из Эфиопии – 2:03:23

2 марта в Токио прошел марафон. Старт в Японии входит в серию крупнейших марафонов мира Abbott World Marathon Majors. В 2025 году забег пробежали около 38 000 атлетов.

Победителями стали атлеты из Эфиопии Тадесе Такеле (2:03:23) и Сутуме Асефа Кебеде (2:16:31).

Результаты победителей и призеров:

Марафон, мужчины

Тадесе Такеле – 2:03:23 Дереса Гелета – 2:03:51 (Эфиопия) Винсент Кипкемои – 2:04:00 (Кения)

Марафон, женщины

Сутуме Асефа Кебеде – 2:16:31 Уинфрида Мосети – 2:16:56 (Кения) Хави Фейса – 2:17 (Эфиопия)

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора .

Среди россиян самыми быстрыми оказались Иван Попов (2:35:50) и Дарья Ядерная (2:46:42).