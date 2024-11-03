Результаты Нью-Йоркского марафона 2024. Победители – Абди Нагейе и Шейла Чепкируи

3 ноября в Нью-Йорке прошел марафон. Забег входит в серию шести крупнейших марафонов мира Abbott World Marathon Majors.

Маршрут дистанции прошел по улицам, паркам, боро (районам) и мостам Нью-Йорка. Финишировали участники в Центральном парке в Манхэттене.

Победителями стали нидерландский спортсмен сомалийского происхождения Абди Нагейе (серебряный призер Олимпиады) и кенийская легкоатлетка Шейла Чепкируи.

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

Абди Нагейе – 2:07:39 Эванс Чебет – 2:07:45 Элберт Корир – 2:08

42,2 км, женщины

Результаты лидеров можно смотреть на сайте Liveresults .

Российский стайер Степан Киселев (двухкратный чемпион России по марафонскому бегу) финишировал с результатом 2:19:13.