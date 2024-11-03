Результаты Нью-Йоркского марафона 2024. Победители – Абди Нагейе и Шейла Чепкируи
3 ноября в Нью-Йорке прошел марафон. Забег входит в серию шести крупнейших марафонов мира Abbott World Marathon Majors.
Маршрут дистанции прошел по улицам, паркам, боро (районам) и мостам Нью-Йорка. Финишировали участники в Центральном парке в Манхэттене.
Победителями стали нидерландский спортсмен сомалийского происхождения Абди Нагейе (серебряный призер Олимпиады) и кенийская легкоатлетка Шейла Чепкируи.
Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины
Абди Нагейе – 2:07:39
Эванс Чебет – 2:07:45
Элберт Корир – 2:08
42,2 км, женщины
Шейла Чепкируи – 2:24:35
Хеллен Обири – 2:24:49
Вивиан Черуйот – 2:25:21
Результаты лидеров можно смотреть на сайте Liveresults.
Российский стайер Степан Киселев (двухкратный чемпион России по марафонскому бегу) финишировал с результатом 2:19:13.
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