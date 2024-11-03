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Результаты Нью-Йоркского марафона 2024. Победители – Абди Нагейе и Шейла Чепкируи

3 ноября в Нью-Йорке прошел марафон. Забег входит в серию шести крупнейших марафонов мира Abbott World Marathon Majors.

Маршрут дистанции прошел по улицам, паркам, боро (районам) и мостам Нью-Йорка. Финишировали участники в Центральном парке в Манхэттене.

Победителями стали нидерландский спортсмен сомалийского происхождения Абди Нагейе (серебряный призер Олимпиады) и кенийская легкоатлетка Шейла Чепкируи.

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

  1. Абди Нагейе – 2:07:39

  2. Эванс Чебет – 2:07:45

  3. Элберт Корир – 2:08

42,2 км, женщины

  1. Шейла Чепкируи – 2:24:35

  2. Хеллен Обири – 2:24:49

  3. Вивиан Черуйот – 2:25:21

Результаты лидеров можно смотреть на сайте Liveresults.

Российский стайер Степан Киселев (двухкратный чемпион России по марафонскому бегу) финишировал с результатом 2:19:13.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Liveresults
logoНью-Йоркский марафон
logoВивиан Черуйот
logoХеллен Обири
Степан Киселев
любительский спорт
Бег
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Абди Нагейе
Эванс Чебет
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