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Открылась регистрация на лотерею Нью-Йоркского марафона. Забег пройдет 2 ноября

2 ноября в Нью-Йорке пройдет марафон.Старт входит в серию крупнейших марафонов мира Abbott World Marathon Majors.

Маршрут марафона проходит по улицам, паркам, боро (районам) и мостам Нью-Йорка. Участники бегут по всем районам города и финишируют в Центральном парке в Манхэттене.

До 25 февраля можно поучаствовать в лотерее – это негарантированный метод попасть на марафон. Участие в лотерее бесплатное, но надо заплатить за слот 315$, эти деньги автоматически спишутся с карты при выигрыше. Розыгрыш заявок пройдет 5 марта.

Гарантированные методы попасть на марафон включают в себя:

  • Программа 9+1 – участие в 9 забегах NYRR в 2024 году и волонтерство в одном соревновании серии.

  • Наличие квалификации по результатам серии NYRR и других забегов. Старты должны были пройти на сертифицированной трассе с января по 31 декабря 2024 года. Мужчины от 18 до 34 лет должны пробежать марафон за 2 часа 53 минуты (полумарафон серии NYRR – за 1:21), а женщины в этой же категории – за 3 часа 13 минут (полумарафон серии NYRR – за 1:32). Другие квалификационные стандарты и подробную информацию можно посмотреть здесь.

  • Участие в сборе средств для благотворительного фонда. Для этого надо оплатить взнос. Официальные благотворительные партнеры будут объявлены в день жеребьевки 5 марта.

  • Покупка туристического пакета (отель и/или перелет в Нью-Йорк и слот на забег) через официального представителя. Полный список агентов можно посмотреть здесь

  • Участие в 15 Нью-Йоркских марафонах.

Зарегистрироваться и посмотреть подробную информацию можно на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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