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Сиднейский марафон стал новым мейджором. Забег в новом статусе пройдет 31 августа 2025 года

31 августа 2025 года в Сиднее (Австралия) пройдет марафон. Забег пройдет в новом статусе мейджора (серия семи крупнейших марафонов мира). 

Сиднейский марафон стал кандидатом в мейджоры в 2022 году, а 15 сентября 2024 года в забеге приняли участие более 20 000 атлетов. Это рекордное количество финишеров и позволило марафону стать новым Abbott World Marathon Majors. 

Также организаторы Abbott World Marathon Majors планируют включить в свой список Шанхайский марафон и Кейптаунский марафон Санлам. Пока забеги находятся на двухлетнем рассмотрении и могут присоединиться в 2026 и 2027 годах. Участники будут получать новую медаль – Nine Star. Также будет возможно получить и традиционную награду Six Star (шесть марафонов).

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Worldmarathonmajors
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