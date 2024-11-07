Сиднейский марафон стал новым мейджором. Забег в новом статусе пройдет 31 августа 2025 года
31 августа 2025 года в Сиднее (Австралия) пройдет марафон. Забег пройдет в новом статусе мейджора (серия семи крупнейших марафонов мира).
Сиднейский марафон стал кандидатом в мейджоры в 2022 году, а 15 сентября 2024 года в забеге приняли участие более 20 000 атлетов. Это рекордное количество финишеров и позволило марафону стать новым Abbott World Marathon Majors.
Также организаторы Abbott World Marathon Majors планируют включить в свой список Шанхайский марафон и Кейптаунский марафон Санлам. Пока забеги находятся на двухлетнем рассмотрении и могут присоединиться в 2026 и 2027 годах. Участники будут получать новую медаль – Nine Star. Также будет возможно получить и традиционную награду Six Star (шесть марафонов).
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Worldmarathonmajors
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