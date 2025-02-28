Более 20 000 участников из 19 стран мира зарегистрировались на Казанский марафон. Атлеты приедут из Китая, ЮАР, Испании

3-4 мая в Казани пройдет один из крупнейших в России забегов – Казанский марафон. Организаторы сообщают, что на забеги зарегистрировалось 20 000 участников из 19 стран мира. Атлеты приедут из Германии, Китая, ЮАР, Колумбии, Испании и других стран.

На марафон, полумарафон и 10 км раскупили по 6000 слотов на каждую дистанцию. На дистанцию 3 км продали около 1500 слотов.

Директор Казанского марафона Вадим Янгиров рассказал про внимание к марафону: «Такому интересу, безусловно, способствует и положительная волна юбилейного Казанского марафона, и наша интеграция в лигу марафонов БРИКС, и прошедший в прошлом году в Татарстане Саммит стран БРИКС. В любом случае, мы искренне гордимся тем, что смогли заслужить доверие людей, которые участвуют в Казанском марафоне, знающих, что именно здесь они получат уникальный опыт и впечатления, которые останутся у них на всю жизнь».

Зарегистрироваться на старт можно на сайте организатора до 28 апреля (0+).