Открылась регистрация на забег «Арена Марафон 2025». Старт пройдет 26 октября

26 октября в Санкт-Петербурге пройдет забег «Арена Марафон» от организаторов PushkinRun. Участникам доступны следующие дистанции: 5 км (один круг), 10 км (1 круг), 21,1 км (2 круга) и 42,2 км (4 круга).

Старт состоится у «Газпром Арены» на Крестовском острове, а финиш – под светом софитов внутри КСК «Арена» (бывший комплекс «Сибур Арена»). Маршрут пройдет по парку 300-летия и по территории Приморского парка Победы.

Стоимость слота на дистанции 42,2 км составляет 3100 рублей, на дистанции 21,1 км – 2900 рублей, на дистанции 10 км – 2400 рублей, на дистанции 5 км – 2000 рублей. Цены будут повышаться с 15 апреля.

Регистрация проходит на сайте RussiaRunning . Подробную информацию можно посмотреть на сайте организатора .