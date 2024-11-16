На Казанский марафон заявилось 10 000 участников. Это новый рекорд по количеству регистраций на забег в 2025 году
Организаторы Казанского марафона TIMERMAN сообщили о том, что продали 10 000 регистраций.
На Казанский марафон-2024 году 10 000 слотов продали в марте, за полтора месяца до старта, на забеги в 2025 году – за полгода до старта. «Оцениваем это как ажиотаж, и напрямую связываем с тем, как прошел юбилейный 10-й Казанский марафон, на который нам удалось привлечь 28 052 участника», – сообщил директор марафона Вадим Янгиров.
Зарегистрироваться и посмотреть подробную информацию можно на сайте организатора. Подробнее о старте писали в этой новости.
Казанский марафон пройдет 3 и 4 мая. Участникам доступны 4 дистанции: 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3 км.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Timerman
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