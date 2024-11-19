В Пскове пройдет марафон. Забег состоится 20 апреля 2025 года

20 апреля в Пскове пройдет марафон. Помимо основной дистанции, участники также будут соревноваться на дистанциях 21,1 км, 10,5 км, 5 км и 1 км. Также состоятся детские забеги на дистанциях 200 и 400 м.

Стартово-финишный городок будет расположен на территории стадиона «Машиностроитель», маршрут марафона пройдет по центру Пскова мимо главных достопримечательностей.

Стоимость слота до 31 декабря на марафон составляет 2400 рублей, на полумарафон – 2000 рублей, на дистанции 10,5 км – 1600 рублей, на дистанции 5 км – 1200 рублей, на дистанции 1 км – 1000 рублей. С 1 января стоимость повысится.

Регистрация проходит на сайте O-time . Подробную информацию можно смотреть в социальной сети ВКонтакте .