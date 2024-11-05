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Открылась регистрация на марафон «Нижний Новгород» 2025. Забеги пройдут 6-7 сентября

6 и 7 сентября в Нижнем Новгороде пройдет марафон от команды «Лига Героев». Участники будут бежать по историческим улицам города и набережным, увидят Нижегородский Кремль и купеческие усадьбы и соборы. Старт и финиш всех дистанций будет расположен на стадионе «Нижний Новгород», также будет организована трибуна для болельщиков.

В субботу 6 сентября состоятся ночные забеги на дистанциях 3 и 5 км, а также детские старты на дистанции 1 км. В воскресенье 7 сентября пройдет марафон и забег на дистанции 10 км. Стоимость повысится, как только слоты по текущей цене будут выкуплены.

Стоимость слота на дистанции 3 км составляет 1314 рублей, на дистанции 5 км – 1606 рублей, на дистанции 10 км – 2044 рублей, на дистанции марафона – 2920 рублей. 

Посмотреть подробную информацию и зарегистрироваться можно на сайте марафона.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Marathon52
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