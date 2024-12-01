Открылась регистрация на Almaty Marathon 2025. Забег пройдет 28 сентября
28 сентября 2025 года в Алматы (Казахстан) пройдет марафон. Участникам доступны следующие дистанции: 42,2 км, 21,1 км, 10 км (можно как пробежать, так и пройти скандинавской ходьбой).
Принять участие в марафонской дистанции можно как сольно, так и в составе эстафетной команды (бегут 6 участников, в команде должна присутствовать одна женщина).
Трасса сертифицирована AIMS (Ассоциация международных стартов и пробегов). Старт и финиш пройдет на центральной площади Алматы – площади Республики.
Стоимость слота на марафон составляет 3736 рублей (18 000 тенге), на полумарафон и дистанции 10 км – 3321 рубль (16 000 тенге), на дистанции 10 км скандинавской ходьбой – 2906 рублей (14 000 тенге). Участие команды в эстафете стоит 49819 рублей (240 000 тенге).
Регистрация проходит на сайте организатора. Оплатить слот можно казахстанскими тенге по QR-коду или с помощью карт Visa и MasterCard.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте almaty marathon. Следить за обновлениями можно в телеграм-канале организатора.
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