Открылась регистрация на Almaty Marathon 2025. Забег пройдет 28 сентября

28 сентября 2025 года в Алматы (Казахстан) пройдет марафон. Участникам доступны следующие дистанции: 42,2 км, 21,1 км, 10 км (можно как пробежать, так и пройти скандинавской ходьбой).

Принять участие в марафонской дистанции можно как сольно, так и в составе эстафетной команды (бегут 6 участников, в команде должна присутствовать одна женщина).

Трасса сертифицирована AIMS (Ассоциация международных стартов и пробегов). Старт и финиш пройдет на центральной площади Алматы – площади Республики.

Стоимость слота на марафон составляет 3736 рублей (18 000 тенге), на полумарафон и дистанции 10 км – 3321 рубль (16 000 тенге), на дистанции 10 км скандинавской ходьбой – 2906 рублей (14 000 тенге). Участие команды в эстафете стоит 49819 рублей (240 000 тенге).

Регистрация проходит на сайте организатора . Оплатить слот можно казахстанскими тенге по QR-коду или с помощью карт Visa и MasterCard.

Подробную информацию можно посмотреть на сайте almaty marathon . Следить за обновлениями можно в телеграм-канале организатора .