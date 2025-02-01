Московский лыжный марафон переносится с 9 февраля на 9 марта

9 февраля на трассе «Альфа Битца» должен был пройти Московский лыжный марафон.

Организаторы RussiaLoppet сообщили о переносе старта на 9 марта 2025 года . Изменение даты проведения марафона связано с аномальной теплой зимой и недостаточностью снежного покрова на трассе.

Организаторы могут вернуть 50% стоимости слота до 07.02.2025 или 25% стоимости слота до 27.02.2025. Средства вернутся в личный кабинет на сайте RussiaLoppet, участник может купить слот на другие соревнования. RussiaLoppet сообщают: «100% возврат стоимости слота не представляется возможным в связи с фактически понесенными организатором расходов на подготовку мероприятия и переносом даты соревнований в рамках условиях форс-мажора».

Также возможно перенести слот на 2026 год (это произойдет автоматически, если не стартовать в 2025 году), доплата не нужна.

Участник может передать свой слот другому лыжнику. Для этого в личном кабинете надо выбрать номер заказа, нажать «Перерегистрация» и «Сгенерировать промокод», полученную ссылку переслать новому участнику – он должен будет заполнить свои данные. Все вопросы по слотам можно задавать по почте ski.sport.mos@mail.ru.

Следить за обновлениями можно в телеграм-канале организатора .