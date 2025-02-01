Краснов и Кулешова стали победителями лыжного марафона TOKSOVOCUP

1 февраля 2025 года на курорте «Охта Парк» (Ленинградская область) прошел лыжный марафон TOKSOVOCUP свободным стилем на дистанциях 40 км, 20 км и 8 км. Дистанции марафона и полумарафона были сокращены из-за погодных условий.

40 км, мужчины

20 км, женщины

20 км, мужчины

Михаил Куклин – 51:58 Александр Кулешов – 52:55 Дмитрий Метла – 57:50

8 км, мужчины

Тимофей Андреев – 22:20 Руслан Лисицын – 23:02 Илья Мустин – 23:26

8 км, женщины

Варвара Березина – 23:36 Анастасия Шайдулина – 25:31 Дарья Личманова – 25:52

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time .