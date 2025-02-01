Краснов и Кулешова стали победителями лыжного марафона TOKSOVOCUP
1 февраля 2025 года на курорте «Охта Парк» (Ленинградская область) прошел лыжный марафон TOKSOVOCUP свободным стилем на дистанциях 40 км, 20 км и 8 км. Дистанции марафона и полумарафона были сокращены из-за погодных условий.
40 км, мужчины
Андрей Краснов – 1:32:55
Дмитрий Баграшов – 1:32:56
Андрей Алипкин – 1:32:57
20 км, женщины
Анастасия Кулешова – 49:53
Милена Габушева – 50:12
Алеся Рушенцева – 52:23
20 км, мужчины
Михаил Куклин – 51:58
Александр Кулешов – 52:55
Дмитрий Метла – 57:50
8 км, мужчины
Тимофей Андреев – 22:20
Руслан Лисицын – 23:02
Илья Мустин – 23:26
8 км, женщины
Варвара Березина – 23:36
Анастасия Шайдулина – 25:31
Дарья Личманова – 25:52
Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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