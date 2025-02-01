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Краснов и Кулешова стали победителями лыжного марафона TOKSOVOCUP

1 февраля 2025 года на курорте «Охта Парк» (Ленинградская область) прошел лыжный марафон TOKSOVOCUP свободным стилем на дистанциях 40 км, 20 км и 8 км. Дистанции марафона и полумарафона были сокращены из-за погодных условий. 

40 км, мужчины

  1. Андрей Краснов – 1:32:55

  2. Дмитрий Баграшов – 1:32:56

  3. Андрей Алипкин – 1:32:57

20 км, женщины

  1. Анастасия Кулешова – 49:53

  2. Милена Габушева – 50:12

  3. Алеся Рушенцева – 52:23

20 км, мужчины

  1. Михаил Куклин – 51:58

  2. Александр Кулешов – 52:55

  3. Дмитрий Метла – 57:50

8 км, мужчины

  1. Тимофей Андреев – 22:20

  2. Руслан Лисицын – 23:02

  3. Илья Мустин – 23:26

8 км, женщины

  1. Варвара Березина – 23:36

  2. Анастасия Шайдулина – 25:31

  3. Дарья Личманова – 25:52

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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