Лыжный марафон «Николов Перевоз ВЕЛО1» отменяется. Старт пройдет в 2026 году

18 января вдоль велодорожки от Яхромы до Дубны должен был пройти лыжный марафон «Николов Перевоз ВЕЛО1» от организаторов RussiaLoppet.

Организаторы сообщили об отмене лыжной гонки: «После вчерашнего ливня, с учетом продолжающейся оттепели, а также теплого прогноза погоды на всю следующую неделю, провести событие на участке ВЕЛО1 не представляется возможным».

Старт проведут в 2026 году, также RussiaLoppet сообщили о том, что в скором времени предложат варианты компенсации.

12 января из-за недостаточно снежного покрова была также перенесена гонка Grom Ski Night – из Мещерского парка на лыжную трассу в Нововоронино (Московская область).

Опубликован календарь лыжных марафонов Russialoppet на 2025 год