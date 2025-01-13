Лыжный марафон «Николов Перевоз ВЕЛО1» отменяется. Старт пройдет в 2026 году
18 января вдоль велодорожки от Яхромы до Дубны должен был пройти лыжный марафон «Николов Перевоз ВЕЛО1» от организаторов RussiaLoppet.
Организаторы сообщили об отмене лыжной гонки: «После вчерашнего ливня, с учетом продолжающейся оттепели, а также теплого прогноза погоды на всю следующую неделю, провести событие на участке ВЕЛО1 не представляется возможным».
Старт проведут в 2026 году, также RussiaLoppet сообщили о том, что в скором времени предложат варианты компенсации.
12 января из-за недостаточно снежного покрова была также перенесена гонка Grom Ski Night – из Мещерского парка на лыжную трассу в Нововоронино (Московская область).
Опубликован календарь лыжных марафонов Russialoppet на 2025 год
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaLoppet
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