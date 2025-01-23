Лыжный марафон «Николов Перевоз РЕКА» переносится на 2026 год

1 февраля в Дубне (Московская область) должен был пройти лыжный марафон «Николов Перевоз РЕКА», но организаторы RussiaLoppet сообщили о переносе старта на 2026 год.

Лыжный марафон проходит по реке Дубна, но в этом году из-за теплой зимы «лед на реке остается крайне ненадежным для проведения массовых соревнований». Также организаторы сообщают о том, что перенести старт в другое место не представляется возможным, так как в регионе недостаточно снежного покрова.

RussiaLoppet автоматически перенесут слоты на 2026 год, а вот возврат стоимости за слот составит 50% «из-за фактически понесенных расходов на подготовку мероприятия». Средства могут вернуть на личный счет участника в личном кабинете организатора RussiaLoppet или на карту; для этого необходимо написать на почту registration@russialoppet.ru.

Также организаторы Томского лыжного марафона (8 и 9 марта) и «Галичского Заозерья» (Костромская область, 15 и 16 февраля) дадут участникам отмененного старта 60% скидку на регистрацию. Подробнее можно почитать на сайте RussiaLoppet .

Опубликован календарь лыжных марафонов Russialoppet на 2025 год

Календарь всех лыжных гонок 2025 года и других любительских стартов