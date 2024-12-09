Открылась регистрация на Московский лыжный марафон 2025. Старт пройдет 9 февраля

9 февраля 2025 года в Москве пройдет лыжный марафон. Участники будут соревноваться на двух дистанциях: 50 и 25 км. Для юношей и девушек 17-18 лет доступна дистанция 25 км.

Гонка пройдет на трассе «Альфа Битца» по полям и лесам Теплостанской возвышенности на юге столицы России.

Стоимость первых 500 слотов на марафон и первых 250 слотов на полумарафон составляет 2000 рублей. Максимальная стоимость слотов на две дистанции – 5000 рублей.

Регистрация проходит на сайте RussiaLoppet .