Открылась регистрация на Московский лыжный марафон 2025. Старт пройдет 9 февраля
9 февраля 2025 года в Москве пройдет лыжный марафон. Участники будут соревноваться на двух дистанциях: 50 и 25 км. Для юношей и девушек 17-18 лет доступна дистанция 25 км.
Гонка пройдет на трассе «Альфа Битца» по полям и лесам Теплостанской возвышенности на юге столицы России.
Стоимость первых 500 слотов на марафон и первых 250 слотов на полумарафон составляет 2000 рублей. Максимальная стоимость слотов на две дистанции – 5000 рублей.
Регистрация проходит на сайте RussiaLoppet.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaLoppet
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