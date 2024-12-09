0

Открылась регистрация на Московский лыжный марафон 2025. Старт пройдет 9 февраля

9 февраля 2025 года в Москве пройдет лыжный марафон. Участники будут соревноваться на двух дистанциях: 50 и 25 км. Для юношей и девушек 17-18 лет доступна дистанция 25 км.

Гонка пройдет на трассе «Альфа Битца» по полям и лесам Теплостанской возвышенности на юге столицы России.

Стоимость первых 500 слотов на марафон и первых 250 слотов на полумарафон составляет 2000 рублей. Максимальная стоимость слотов на две дистанции – 5000 рублей.

Регистрация проходит на сайте RussiaLoppet.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaLoppet
лыжные гонки
Календарь стартов
любительский спорт
марафон
Рекомендуем
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Открылась регистрация на все лыжные старты серии Grom Ski
5 декабря, 12:56
Опубликован календарь биатлонных гонок PionerCup на 2025 год. Старты пройдут в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, регистрация уже открыта
20 ноября, 12:11
Опубликован календарь лыжных марафонов Russialoppet на 2025 год
47 октября, 16:43
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Беговое сообщество» опубликовало календарь забегов на 2025 год. 16 стартов пройдут в Москве и Санкт-Петербурге
6 декабря, 14:03
Примите участие в благотворительной пробежке ко дню рождения фонда «Спорт для Жизни» уже 8 декабря!
13 декабря, 11:00
Дмитрий Неделин пробежал марафон в Валенсии за 2:09:40. До нового рекорда России не хватило 34 секунды
11 декабря, 09:36
Александра Морозова выиграла Макао марафон, который прошел 1 декабря в Китае
1 декабря, 07:35
🔥 Участвуйте в конкурсе – разыгрываем 6 слотов на беговые старты от IRONSTAR, Wild Trail и Timerman
28 ноября, 11:00Конкурс
Слоты на дистанцию 10 км в рамках марафона «Белые ночи» закончились меньше, чем за сутки. Доступна регистрация на марафон: сольно и в составе эстафетной команды
15 ноября, 11:41
Открылась регистрация на марафон «Белые ночи» 2025. Забеги на дистанциях 10 км и 42,2 км пройдут 5 июля по обновленному линейному маршруту
212 ноября, 16:56
Результаты Гатчинского полумарафона 2024. Победители – Александр Ольков и Мария Резниченко, на 10 км – Ринас Ахмадеев и Елена Зонова
110 ноября, 15:49
Открылась регистрация на марафон «Дорога Жизни» 2025, который пройдет в Ленинградской области 26 января
7 ноября, 18:22
Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на Гатчинском полумарафоне
7 ноября, 09:08
Ко всем новостям
Последние новости
Антонина Юшина выиграла на дистанции 174,8 км на гонке Chiangmai Thailand by UTMB. Екатерина Митяева стала победительницей дистанции 93 км
7 декабря, 19:30
В Ростове-на-Дону пройдет бесплатный новогодний забег. 1 января участники пробегут 4 км
15 декабря, 18:24
Открылась регистрация на все лыжные старты серии Grom Ski
5 декабря, 12:56
Открылась регистрация на забег «Скоростная Десятка». Новый старт серии PushkinRun пройдет 27 апреля
5 декабря, 08:54
Горнолыжный курорт «Красная поляна» откроется 6 декабря
3 декабря, 19:30
Открылась регистрация на фестиваль спорта IRONSTAR 113 MINSK. Соревнования по триатлону, забеги и заплывы впервые пройдут в Минске в 2025 году
3 декабря, 13:01
Открылась регистрация на фестиваль скайраннинга Alpindustria Elbrus Race 2025. Соревнования пройдут в Приэльбрусье с 1 по 3 августа
3 декабря, 10:31
Открылась регистрация на беговой фестиваль Rosa Wild Fest 2025. Участников ждут 14 дистанций разного уровня сложности
2 декабря, 10:14
Открылась регистрация на забег «Арена Полумарафон 2025». Старт пройдет 13 апреля
2 декабря, 07:48
1,5 тысячи человек пробежали зимний полумарафон «Европа-Азия» в Екатеринбурге
1 декабря, 08:57