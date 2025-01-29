Отменен лыжный марафон МВТУ, который должен был пройти 16 февраля в Москве

16 февраля в Москве должен был пройти лыжный марафон МВТУ серии RussiaLoppet.

Организаторы сообщили , что отменяют старт в связи с аномально теплой зимой и недостаточностью снежного покрова на трассе. Слоты автоматически переносятся на 2026 год без дополнительной оплаты.

Также можно отказаться от участия, но вернется только 50% стоимости слота, так как «ситуация попадает под обстоятельства непреодолимой силы, когда полный возврат стоимости слота организаторы осуществить не могут из-за фактически понесенных расходов». Можно вернуть средства на личный счет участника в личном кабинете на сайте RussiaLoppet и оплатить слоты на другие соревнования или вернуть деньги на карту – для этого необходимо написать на почту registration@russialoppet.ru с указанием номера заказа.

Следующий старт серии RussiaLoppet, лыжный марафон TOKSOVOCUP на дистанциях 50 и 30, пройдет 1 и 2 февраля на курорте «Охта Парк» (Ленинградская область).