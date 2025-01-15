Лыжный марафон Экопарк Алмаз SKI-2025 переносится с 25 января на 8 марта
25 января в Рязани должен был пройти лыжный марафон Экопарк Алмаз SKI-2025 но организаторы сообщили о переносе старта. Гонка пройдет 8 марта. Перенос связан с недостаточностью снежного покрова.
Опубликован календарь лыжных марафонов Russialoppet на 2025 год
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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