Лыжный марафон Экопарк Алмаз SKI-2025 переносится с 25 января на 8 марта

25 января в Рязани должен был пройти лыжный марафон Экопарк Алмаз SKI-2025 но организаторы сообщили о переносе старта. Гонка пройдет 8 марта. Перенос связан с недостаточностью снежного покрова.

Опубликован календарь лыжных марафонов Russialoppet на 2025 год