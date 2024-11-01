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Открылась регистрация на Мурманский лыжный марафон 2025

29 и 30 марта в Мурманске пройдет 51-й лыжный марафон в рамках «Праздника севера». Участники будут соревноваться на трассах спортивного комплекса «Долина Уюта».

В субботу 29 марта пройдут соревнования свободным стилем на дистанциях 50 и 25 км, в воскресенье – на тех же дистанциях, только классикой.

Стоимость слота до 31 декабря составляет 3500 рублей на дистанции 50 км (и классикой, и свободным стилем), на дистанции 25 км – 2500 рублей. С 1 января цены повысятся на 500 рублей.

Регистрация проходит на сайте RussiaRinning. Подробную информацию можно посмотреть на сайте организатора.

На старт Мурманского лыжного марафона в разные годы вместе с любителями выходили профессиональные спортсмены и олимпийские чемпионы: Максим Вылегжанин, Денис Спицов, Никита Крюков, Александр Панжинский, Иван Якимушкин, Алексей Петухов, Анастасия Кулешова и другие. 

Результаты 50-го Мурманского лыжного марафона «Праздник севера»

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Marathon51
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