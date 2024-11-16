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Открылась регистрация на Камский лыжный марафон 2025. Новый старт серии RussiaLoppet пройдет 15 февраля в Набережных челнах

15 февраля в Набережных челнах (Республика Татарстан) пройдет новый старт серии RussiaLoppet – Камский марафон. Участникам доступны две дистанции: 50 и 30 км свободным стилем. Протяженность одного круга – 10 км.

Стартовая стоимость слота составляет 2500 рублей. С 1 декабря цена повысится на 500 рублей. Регистрация проходит на сайте RussiaLoppet.

Призовой фонд составит 500 000 рублей, он будет поделен между победителями и призерами с 1 по 10 место на дистанции 50 км и с 1 по 3 место на дистанции 30 км.

Камский лыжный марафон проходит с 2021 года. На старт вместе со спортсменами-любителями выходили чемпион мира Глеб Ретивых, чемпионка Универсиады Лилия Васильева, призер чемпионатов России Артем Николаев и многие другие известные лыжники.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaLoppet
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