Открылась регистрация на Камский лыжный марафон 2025. Новый старт серии RussiaLoppet пройдет 15 февраля в Набережных челнах

15 февраля в Набережных челнах (Республика Татарстан) пройдет новый старт серии RussiaLoppet – Камский марафон. Участникам доступны две дистанции: 50 и 30 км свободным стилем. Протяженность одного круга – 10 км.

Стартовая стоимость слота составляет 2500 рублей. С 1 декабря цена повысится на 500 рублей. Регистрация проходит на сайте RussiaLoppet .

Призовой фонд составит 500 000 рублей, он будет поделен между победителями и призерами с 1 по 10 место на дистанции 50 км и с 1 по 3 место на дистанции 30 км.

Камский лыжный марафон проходит с 2021 года. На старт вместе со спортсменами-любителями выходили чемпион мира Глеб Ретивых, чемпионка Универсиады Лилия Васильева, призер чемпионатов России Артем Николаев и многие другие известные лыжники.