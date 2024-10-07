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Опубликован календарь лыжных марафонов Russialoppet на 2025 год

Любительская лыжная лига Russialoppet опубликовала предварительный календарь стартов на 2025 год.

18 января – Николов Перевоз ВЕЛО1 (Яхрома-Дубна, Московская область, классика 56 км)

19 января – Воронежский марафон (Воронеж, свободный стиль 50 и 30 км)

25 января – Экопарк-Алмаз-ски (Рязань, свободный стиль 50 и 25 км)

26 января – Кирики-Улита (Болтино, Вологодская область, свободный стиль 50 и 30 км, для юношей и девушек 17-18 лет – 34 и 17 км)

1 февраля – Сокольи Горы (Самара, свободный стиль 50 и 30 км)

1 февраля – Токсово (Токсово, Ленинградкая область, свободный стиль 50 и 30 км)

1 февраля – Николов Перевоз Река (Дубна, Московская область, свободный стиль 50 и 25 км)

2 февраля – Сокольи Горы (Самара, классика 30 км)

2 февраля – Токсово (Токсово, Ленинградская область, классика 30 км)

9 февраля – Московский марафон (Москва, свободный стиль 51 км, для юношей и девушек 17-18 лет – 17 км)

15 февраля – Камский марафон (Набережные Челны, Республика Татарстан, свободный стиль 50 и 30 км)

15 февраля – Галичское Заозерье (Галич, Костромская область, свободный стиль 50 и 25 км)

15 февраля – БАМ Ангарский марафон (Ангарск, Иркутская область, свободный стиль 30 и 20 км)

16 февраля – Яснополянский марафон (Тула, свободный стиль 50 км)

16 февраля – Галичское Заозерье (Галич, Костромская область, классика 21 км)

16 февраля – Красногорский марафон (Красногорск, Московская область, свободный стиль 50 и 25 км)

16 февраля – Марафон МВТУ (Москва, классика 50 км)

22 февраля – Нижегородский марафон (Нижний Новгород, свободный стиль 50 и 30 км)

23 февраля – Европа-Азия (Первоуральск, Свердловская область, свободный стиль 50 и 35 км)

23 февраля – БАМ Огоньки (станция «Огоньки», Иркутская область, свободный стиль 50 и 36 км)

28 февраля – Демино короткие гонки (Рыбинск, Ярославская область, свободный стиль 5 и 10 км)

1 марта – Деминский марафон (Рыбинск, Ярославская область, свободный стиль 50 км)

1 марта – Азия-Европа-Азия (Новоуральск, Свердловская область, классика 50 и 30 км)

1 марта – Тольяттинский марафон (Тольятти, Самарская область, свободный стиль 50 и 25 км)

2 марта – Деминский марафон (Рыбинск, Ярославская область, классика 30 км)

8 марта – Сахалинский марафон (Южно-Сахалинск, Сахалинская область, свободный стиль 50 и 30 км)

8 марта – Томский марафон (Томск, классика 25 км)

9 марта – Владимирский Проку (Владимир, свободный стиль 50 и 25 км)

9 марта – Сахалинский марафон (Южно-Сахалинск, классика 50 и 30 км)

9 марта – БАМ Ангара (Иркутск, свободный стиль 51 и 34 км)

9 марта – Томский марафон (Томск, свободный стиль 50 и 25 км, забег-спутник на 15 км, для юношей и девушек 17-18 лет – 30 км)

9 марта – Марафон МГУ (Красногорск, Московская область, свободный стиль 50 км)

15 марта – Казанский марафон (Казань, Республика Татарстан, свободный стиль 50 и 25 км, забег-спутник на 5 км)

15 марта – Марафон Кулаковой (Ижевск, Удмуртская область, свободный стиль 50 и 25 км)

15 марта – Кузбасс-ски (Кемерово, свободный стиль 50 и 25 км)

16 марта – Уфимский марафон (Уфа, Республика Башкортостан, свободный стиль 50 и 30 км)

16 марта – Марафон Кулаковой (Ижевск, Удмуртская область, классика 30 и 20 км)

22 марта – Шижма (Верхошижемье, Кировская область, свободный стиль 50 и 25 км)

22 марта – Кубок Устьи (Малиновка, Архангельская область, свободный стиль 50 и 25 км)

23 марта – Шижма (Верхошижемье, Кировская область, классика 30 км)

23 марта – Апатитский марафон (Апатиты, Мурманская область, свободный стиль 50 и 30 км)

29 марта – Настоящий мужик (Чусовой, Пермский край, свободный стиль 50 и 30 км)

29 марта – Праздник Севера (Мурманск, свободный стиль 50 и 25 км)

30 марта – Праздник Севера (Мурманск, классика 50 и 25 км) 

5 апреля – Югорский марафон (Ханты-Мансийск, свободный стиль 50 и 25 км)

5 апреля – Поморский марафон (Архангельск, свободный стиль 50 и 25 км)

5 апреля – Сияние Севера (Ухта, Республика Коми, свободный стиль 51 и 34 км, для юношей и девушек 17-18 лет – 17 км)

6 апреля – Поморский марафон (Архангельск, классика 25 км)

6 апреля – Югорский марафон (Ханты-Мансийск, классика 50 и 25 км)

13 апреля – Авачинский марафон (Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, свободный стиль 60 и 30 км)

19 апреля – Байкальский марафон (Максимиха, Республика Бурятия, свободный стиль 50 и 30 км, для юношей и девушек 17-18 лет – 20 км)

Регистрация на лыжные гонки еще не открылась. Следить за обновлениями можно в телеграм-канале Russialoppet

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaLoppet
лыжные гонки
марафон
любительский спорт
Календарь стартов
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