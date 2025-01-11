Лыжная гонка Grom Ski Night переносится на трассу Нововоронино. Старт должен был пройти в Мещерском парке

Организаторы лыжной гонки Grom Ski Night, которая пройдет 12 января, сообщили о переносе старта из Мещерского парка на лыжную трассу в Нововоронино (Московская область). Изменение места старта связано с гололедом и недостаточным снежным покровом в московском парке. Изменилась и дистанция, вместо 15 км – пройдет гонка на дистанции 10 км.

На лыжной базе в Нововоронино работает ратрак. Также организаторы сообщают данные о новой трассе: рельеф умеренный, дистанция 10 км пройдет в 2 круга, из которых 3 км – по полю, 2 км – по лесу и 1 км – по освещенной трассе.

Старт будет разделен на два заезда по возрастным группам. В 16:00 будет стартовать молодая возрастная группа, в 17:30 – старшая группа. Детские гонки пройдут в 15:30.

Всю информацию можно посмотреть в телеграм-канале организатора .