Открылась регистрация на все старты серии TIMERMAN. С февраля по октябрь в Республике Татарстан пройдут забеги, заплывы, велогонки, соревнования по триатлону и свимрану

Организаторы крупнейших спортивных мероприятий в Республике Татарстан TIMERMAN опубликовали календарь стартов и открыли регистрацию на них.

15 февраля – Биатлон PIONER CUP x TIMERMAN (без переноса оружия на дистанции 6,6 км с 2 огневыми рубежами и с переносом оружия на дистанции 11 км с 4 огневыми рубежами)

12 апреля – Зеленодольский трейл (3, 10 и 20 км)

2-04 мая – Казанский марафон (3 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км)

24 мая – ЗаБег.РФ в Казани (1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км)

7 июня – Diginavis Иннополис трейл (3, 10 и 20 км)

14 июня – Альметьевский триатлон (Sprint, где плавательный этап составляет 750 м, велогонка – 20 км, бег – 5 км и эстафета Sprint Relay)

20-22 июня – KAMA FEST в городе Елабуга (трейловые забеги на дистанциях 3, 10 и 20 км, заплывы на дистанциях 750 м, 1,5 км, 5 км, соревнования по свимрану на дистанциях 3 и 6 км)

28 июня – Лениногорский трейл (3, 10 и 20 км)

4-6 июля – SVIYAGA FEST на острове-град Свияжск (трейловые забеги на дистанциях 3, 10 и 20 км – регистрация закрылась, соревнования по свимрану на дистанциях 3 и 6 км, заплывы на дистанциях 750 м, 1,5 км и 3,5 км)

12 июля – Нижнекамский полумарафон (3, 10 и 21,1 км)

26 июля – Казанский триатлон (Sprint – 750 м плавания, 20 км велогонки и 5 км бега, эстафета Sprint relay, Olympic – 1,5 км плавания, 40 км велогонки и 10 км бега, эстафета Olympic relay, 113 – 1,93 км плавания, 90 км велогонки и 21,1 км бега, эстафета 113 Relay)

9-10 августа – забег Ночная Казань (5 и 10 км)

16 августа – велогонка Tour de Tatarstan. Almetyevsk (25 км, 50 км, 75 км и 100 км)