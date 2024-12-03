  • Спортс
  • Здоровье
  • Новости
  • Открылась регистрация на фестиваль спорта IRONSTAR 113 MINSK. Соревнования по триатлону, забеги и заплывы впервые пройдут в Минске в 2025 году
0

Открылась регистрация на фестиваль спорта IRONSTAR 113 MINSK. Соревнования по триатлону, забеги и заплывы впервые пройдут в Минске в 2025 году

31 мая и 1 июня в Минске (Республика Беларусь) впервые пройдет фестиваль спорта IRONSTAR 113 MINSK 2025. В программе: соревнования по триатлону, заплывы и забеги.

В субботу 31 мая состоятся следующие соревнования:

  • мужской и женский забеги на дистанции 5 км;

  • заплывы в Заславском водохранилище на дистанциях 1 миля (1,852 км) и 2 морские мили (3,704 км);

  • детский забег на дистанциях 500 и 1000 м.

1 мая пройдут соревнования по триатлону на «олимпийской» (1,5 км плавание + 40 км велогонка + 10 км бег) и «полужелезной» (1,93 км плавание + 90 км велогонка + 21 км бег) дистанциях. Преодолеть дистанцию можно как сольно, так и в составе эстафетной команды. Стартовать участники будут в Заславском водохранилище (Минское море), финишировать – во Дворце спорта.

Стоимость слота на соревнования по триатлону на «олимпийской» составляет 17 000 тысяч (эстафетное участие – 18 000 рублей), на «полужелезной» дистанции – 28 000 рублей (эстафетное участие – 35 000 рублей). Участие в женском и мужском забеге стоит 2500 рублей, в заплыве на 2 мили – 5500 рублей, в заплыве на одну милю – 4500 рублей. Цены будут повышаться, как только слоты по текущей цене будут выкуплены.

Регистрация проходит на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: IRONSTAR
Бег
Забег
плавание
любительский спорт
велошоссе
Ironstar Triathlon Russia
Календарь стартов
Рекомендуем
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Открылась регистрация на соревнования по индор-триатлону ЛИГА ТРИАТЛОНА IRONSTAR INDOOR 2024
15 ноября, 13:27
Открылась регистрация на фестиваль спорта IRONSTAR TYUMEN 2025. С 14 по 15 июня пройдут соревнования по триатлону, заплывы и забеги
8 октября, 17:17
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Примите участие в благотворительной пробежке ко дню рождения фонда «Спорт для Жизни» уже 8 декабря!
1сегодня, 11:00
Дмитрий Неделин пробежал марафон в Валенсии за 2:09:40. До нового рекорда России не хватило 34 секунды
11 декабря, 09:36
Александра Морозова выиграла Макао марафон, который прошел 1 декабря в Китае
1 декабря, 07:35
🔥 Участвуйте в конкурсе – разыгрываем 6 слотов на беговые старты от IRONSTAR, Wild Trail и Timerman
28 ноября, 11:00Конкурс
Слоты на дистанцию 10 км в рамках марафона «Белые ночи» закончились меньше, чем за сутки. Доступна регистрация на марафон: сольно и в составе эстафетной команды
15 ноября, 11:41
Открылась регистрация на марафон «Белые ночи» 2025. Забеги на дистанциях 10 км и 42,2 км пройдут 5 июля по обновленному линейному маршруту
212 ноября, 16:56
Результаты Гатчинского полумарафона 2024. Победители – Александр Ольков и Мария Резниченко, на 10 км – Ринас Ахмадеев и Елена Зонова
110 ноября, 15:49
Открылась регистрация на марафон «Дорога Жизни» 2025, который пройдет в Ленинградской области 26 января
7 ноября, 18:22
Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на Гатчинском полумарафоне
7 ноября, 09:08
Результаты Нью-Йоркского марафона 2024. Победители – Абди Нагейе и Шейла Чепкируи
3 ноября, 16:56
Ко всем новостям
Последние новости
Открылась регистрация на фестиваль скайраннинга Alpindustria Elbrus Race 2025. Соревнования пройдут в Приэльбрусье с 1 по 3 августа
сегодня, 10:31
Открылась регистрация на беговой фестиваль Rosa Wild Fest 2025. Участников ждут 14 дистанций разного уровня сложности
вчера, 10:14
Открылась регистрация на забег «Арена Полумарафон 2025». Старт пройдет 13 апреля
вчера, 07:48
1,5 тысячи человек пробежали зимний полумарафон «Европа-Азия» в Екатеринбурге
1 декабря, 08:57
Открылась регистрация на Almaty Marathon 2025. Забег пройдет 28 сентября
1 декабря, 08:37
Открылась регистрация на «Забег.РФ». Полумарафон с синхронным стартом пройдет 24 мая
29 ноября, 19:17
Результаты легкоатлетических соревнований «Скорость»
24 ноября, 12:32
На горнолыжном курорте «Шерегеш» стартовал новый сезон. Открылась новая канатная дорога и трассы
23 ноября, 13:48
Горнолыжный курорт «Архыз» открыл новый сезон на полмесяца раньше обычного. Пока доступна одна трасса на Северном склоне
20 ноября, 18:22
Опубликован календарь биатлонных гонок PionerCup на 2025 год. Старты пройдут в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, регистрация уже открыта
20 ноября, 12:11