Открылась регистрация на фестиваль спорта IRONSTAR 113 MINSK. Соревнования по триатлону, забеги и заплывы впервые пройдут в Минске в 2025 году

31 мая и 1 июня в Минске (Республика Беларусь) впервые пройдет фестиваль спорта IRONSTAR 113 MINSK 2025. В программе: соревнования по триатлону, заплывы и забеги.

В субботу 31 мая состоятся следующие соревнования:

мужской и женский забеги на дистанции 5 км;

заплывы в Заславском водохранилище на дистанциях 1 миля (1,852 км) и 2 морские мили (3,704 км);

детский забег на дистанциях 500 и 1000 м.

1 мая пройдут соревнования по триатлону на «олимпийской» (1,5 км плавание + 40 км велогонка + 10 км бег) и «полужелезной» (1,93 км плавание + 90 км велогонка + 21 км бег) дистанциях. Преодолеть дистанцию можно как сольно, так и в составе эстафетной команды. Стартовать участники будут в Заславском водохранилище (Минское море), финишировать – во Дворце спорта.

Стоимость слота на соревнования по триатлону на «олимпийской» составляет 17 000 тысяч (эстафетное участие – 18 000 рублей), на «полужелезной» дистанции – 28 000 рублей (эстафетное участие – 35 000 рублей). Участие в женском и мужском забеге стоит 2500 рублей, в заплыве на 2 мили – 5500 рублей, в заплыве на одну милю – 4500 рублей. Цены будут повышаться, как только слоты по текущей цене будут выкуплены.

Регистрация проходит на сайте организатора .