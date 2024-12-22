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Открылась регистрация на спортивный фестиваль «Липецкий триатлон, 113. Зеленый остров». Он пройдет 9 и 10 августа

9 и 10 августа в Липецке пройдут соревнования по триатлону на дистанциях 113 км и «спринт». Триатлеты будут соревноваться в уникальной локации посреди реки Воронеж – на острове Зеленый.

В субботу 9 августа участники будут соревноваться на дистанции 113 км (плавание 1,9 км + велогонка 90 км + бег 21,1 км), в воскресенье на дистанции «спринт» (плавание 750 м + велогонка 20 км + бег 5 км). Дистанции можно преодолеть как сольно, так и в составе эстафетной команды.

Стоимость слота на дистанции 113 км составляет 12 000 рублей, в составе эстафетной команды – 15 000 рублей. Слот на дистанции «спринт» стоит 8000 рублей, эстафетное участие – 9000 рублей. С 1 февраля цены будут повышаться. 

Регистрация проходит на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
плавание
Бег
Календарь стартов
велошоссе
Забег
любительский спорт
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