Открылась регистрация на спортивный фестиваль «Липецкий триатлон, 113. Зеленый остров». Он пройдет 9 и 10 августа
9 и 10 августа в Липецке пройдут соревнования по триатлону на дистанциях 113 км и «спринт». Триатлеты будут соревноваться в уникальной локации посреди реки Воронеж – на острове Зеленый.
В субботу 9 августа участники будут соревноваться на дистанции 113 км (плавание 1,9 км + велогонка 90 км + бег 21,1 км), в воскресенье на дистанции «спринт» (плавание 750 м + велогонка 20 км + бег 5 км). Дистанции можно преодолеть как сольно, так и в составе эстафетной команды.
Стоимость слота на дистанции 113 км составляет 12 000 рублей, в составе эстафетной команды – 15 000 рублей. Слот на дистанции «спринт» стоит 8000 рублей, эстафетное участие – 9000 рублей. С 1 февраля цены будут повышаться.
Регистрация проходит на сайте RussiaRunning.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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