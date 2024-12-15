Более 3000 участников приняли участие в трейловом ультрамарафоне Mad Fox Ultra Obsession в Переславле-Залесском

14 и 15 декабря в Переславле-Залесском (Ярославская область) прошел трейловый ультрамарафон Mad Fox Ultra Obsession. Участники соревновались на следующих дистанциях: 10 км, 20 км, 40 км, 90 км (50 миль) и 165,2 км (100 миль). Также состоялась корпоративная эстафета (4 участника преодолевали 40 км) и забег в новогодних костюмах на 2 км.

Маршруты дистанций прошли по диким и заброшенным местам мимо старинных памятников архитектуры, также участники бежали по сугробам, ледяным бродам, болотам, лесам.

Победителями самой протяженной дистанции 165,2 км стали Димитрий Романюк (22:40:38) и Елена Гагарина (23:57:16). Всего на этой дистанции финишировали 125 атлетов (в 2023 году – всего 2 спортсмена).

На дистанции 90 км первыми стали Кирилл Быков (10:00:38) и Наталья Устюгова (10:29:50), на дистанции 40 км – Дмитрий Шунин (3:20:43) и Наталья Мастеренко (3:56:23), на дистанции 20 км – Егор Карпов (2:33:44) и Марина Зайцева (2:46:27), на дистанции 10 км – Дмитрий Саранцев (1:20:41) и Александра Войтова (1:27:13).

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult .