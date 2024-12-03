Открылась регистрация на фестиваль скайраннинга Alpindustria Elbrus Race 2025. Соревнования пройдут в Приэльбрусье с 1 по 3 августа

С 1 по 4 августа в селе Терскол (Кабардино-Балкарская Республика) пройдет фестиваль скайраннинга Alpindustria Elbrus Race 2025.

Старт всех дистанций будет проходить на поляне Азау (поселок в Приэльбрусье на высоте 2300 м над уровнем моря). Участники будут бежать по национальному парку «Приэльбрусье», по его ущельям и долинам горных рек, мимо ледников и перевалов, с которых откроются виды на Эльбрус.

Участникам доступны следующие дистанции:

Elbrus World Race – 137 км с набором высоты 7640 м.

West Elbrus Race 80 – 78 км с набором высоты 3950 м.

North Elbrus Race 60 – 59 км с набором высоты 3750 м.

Kahiani 40 – 41 км с набором высоты 3400 м.

Terskol 30 – 31 км с набором высоты 2160 м.

Cheget 20 – 18 км с набором высоты 970 м.

Также пройдут бесплатный фан-забег на 8 км, детские старты на 1 км и забег «вертикальный километр» (3,5 км с набором высоты 1000 м) по трассам курорта «Эльбрус». Для детей от 5 лет будет организован детский лагерь, стоимость составляет 4500 рублей в сутки, зарегистрировать ребенка можно здесь .

Стоимость слота на дистанции 137 км составляет 16 000 рублей, на дистанции 80 км – 13 000 рублей, на дистанции 60 км – 12 000 рублей, на дистанции 40 км – 8000 рублей, на дистанции 30 км – 7000 рублей, на дистанции 20 км – 6000 рублей, на дистанции 3,5 км «вертикальный километр» – 5000 рублей. С 1 января цены повысятся на 1000 рублей.

Так как соревнования проводятся в высокогорье, где погода меняется очень быстро, участникам необходимо иметь с собой снаряжение (теплая шапка, аптечка, ветрозащитная куртка и брюки). Подробный список обязательного снаряжении можно прочитать в положении .

Регистрация проходит на сайте организатора .