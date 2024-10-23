Открылась регистрация на трейловый фестиваль Arkhyz Wild Trail 2025
28 и 29 июня в поселке Романтик (Карачаево-Черкесия) пройдет трейловый фестиваль Arkhyz Wild Trail 2025.
Участникам доступны два формата забега: однодневная гонка на дистанциях 15 км, 19 км, 30 км, 40 км, 50 км и 65 км и двухдневная на дистанциях 33 км, 70 км и 115 км (спортсмены могут отдохнуть и продолжить дистанцию после сна).
Для юных атлетов пройдут забеги на дистанции 500 м, подростки будут соревноваться на дистанции 1,5 км. Также для детей от 4-х до 12 лет будет организован лагерь, где для них будут организованы различные активности.
Стоимость слота на дистанциях 15 и 19 км составляет 5000 рублей, на дистанциях 30 и 40 км – 7500 рублей, на дистанции 50 км – 10 000 рублей, на дистанции 65 км – 10 500 рублей. Участие в двухдневной гонке на дистанциях 19 и 15 км составляет 8500 рублей, на дистанциях 30 и 40 км – 12 000 рублей, на дистанциях 50 и 65 км – 18 000 рублей. Слоты на участие в детских и подростковых забегах стоят 2000 рублей. С 25 октября цены повысятся.
Регистрация проходит на сайте MyRace. Подробную информацию о забегах можно смотреть на сайте организатора.
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