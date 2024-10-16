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  • Открылась регистрация на спортивный фестиваль Sport-Marafon Fest 2025. С 5 по 8 июня пройдут трейловые забеги, велозаезды, музыкальные концерты
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Открылась регистрация на спортивный фестиваль Sport-Marafon Fest 2025. С 5 по 8 июня пройдут трейловые забеги, велозаезды, музыкальные концерты

С 5 по 8 июля на территории арт-парка «Никола-Ленивец» (Калужская область) пройдет масштабный спортивный фестиваль Sport-Marafon Fest 2025 от организаторов Wild Trail. В программе: трейловые забеги, велозаезды, соревнования по спортивному ориентированию и рогейну, детские забеги, а также концерты, мастер-классы, лекции и экскурсии.

Забеги пройдут на следующих дистанциях:

  • 100 км с набором высоты 860 м;

  • 60 км с набором 560 м;

  • 50 км с набором 410 м;

  • 35 км с набором 350 м;

  • 17 км с набором 190 м;

  • 10 км с набором 100 м (можно пройти также с помощью скандинавских палок);

  • ночной забег на 4 км с минимальным набором высоты;

  • CANISPRINT (забег с собаками) на 550 м.

Велозаезды пройдут на дистанциях 40, 60 и 125 км по грунтовым тропам арт-парка и и нацпарка «Угра». Организаторы обещают отсутствие буреломов, болот и зарослей на дистанциях. 

Стоимость входного билета на три дня составляет 7000 рублей, для детей (с 4 до 15 лет) – 2000 рублей. В стоимость слота входит: стартовый пакет, участие во всех спортивных стартах, посещение музыкальных концертов, мастер-классы, лекции и другие активности. Сейчас идет продажа второй волны слотов, как только слоты по текущей цене будут выкуплены, стоимость вырастет на 1000 рублей. Максимальная стоимость слота – 11000 рублей. 

Регистрация проходит на сайте MyRace.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: SportMarafonFest
велошоссе
любительский спорт
Бег
Трейлраннинг
Ультрамарафон
Забег
Календарь стартов
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