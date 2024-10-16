Открылась регистрация на спортивный фестиваль Sport-Marafon Fest 2025. С 5 по 8 июня пройдут трейловые забеги, велозаезды, музыкальные концерты
С 5 по 8 июля на территории арт-парка «Никола-Ленивец» (Калужская область) пройдет масштабный спортивный фестиваль Sport-Marafon Fest 2025 от организаторов Wild Trail. В программе: трейловые забеги, велозаезды, соревнования по спортивному ориентированию и рогейну, детские забеги, а также концерты, мастер-классы, лекции и экскурсии.
Забеги пройдут на следующих дистанциях:
100 км с набором высоты 860 м;
60 км с набором 560 м;
50 км с набором 410 м;
35 км с набором 350 м;
17 км с набором 190 м;
10 км с набором 100 м (можно пройти также с помощью скандинавских палок);
ночной забег на 4 км с минимальным набором высоты;
CANISPRINT (забег с собаками) на 550 м.
Велозаезды пройдут на дистанциях 40, 60 и 125 км по грунтовым тропам арт-парка и и нацпарка «Угра». Организаторы обещают отсутствие буреломов, болот и зарослей на дистанциях.
Стоимость входного билета на три дня составляет 7000 рублей, для детей (с 4 до 15 лет) – 2000 рублей. В стоимость слота входит: стартовый пакет, участие во всех спортивных стартах, посещение музыкальных концертов, мастер-классы, лекции и другие активности. Сейчас идет продажа второй волны слотов, как только слоты по текущей цене будут выкуплены, стоимость вырастет на 1000 рублей. Максимальная стоимость слота – 11000 рублей.
Регистрация проходит на сайте MyRace.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий