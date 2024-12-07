  • Спортс
  • Здоровье
  • Новости
  • Антонина Юшина выиграла на дистанции 174,8 км на гонке Chiangmai Thailand by UTMB. Екатерина Митяева стала победительницей дистанции 93 км
0

Антонина Юшина выиграла на дистанции 174,8 км на гонке Chiangmai Thailand by UTMB. Екатерина Митяева стала победительницей дистанции 93 км

6 декабря в Тайланде прошла гонка от организаторов UTMB. Российская ультрамарафонка Антонина Юшина (четырехкратная победительница дистанции 100 км гонки GRUT, чемпионка России по скайраннингу) стала победительницей дистанции 174,8 км. Спортсменка преодолела забег с набором высоты 8925 м за 24 часа 23 минуты и 52 секунды. В конце ноября Антонина также была на международном подиуме – заняла второе место на гонке UT100 Ultra Trail Cape Town в ЮАР.

Также в стомильной гонке принял участие Алексей Береснев, атлет финишировал ультрамарафон за 24:42:33 и стал 11-м в  абсолюте. Результаты всех участников можно посмотреть на сайте организатора.

В субботу 7 декабря в рамках Chiangmai Thailand by UTMB также прошли забеги на дистанциях 93, 50 и 24 км. На дистанции 93 км с набором высоты 4410 м первой стала Екатерина Митяева (победительница Marathon du Mont-Blanc-2024). Муж Екатерины – Дмитрий Митяев финишировал пятым с результатом 10:58:05. Результаты доступны на сайте UTMB.

Они выигрывают ультрамарафоны за рубежом. Интервью с Дмитрием и Екатериной Митяевыми

«После 6 часов бега видишь, кто ты на самом деле». Она работает завучем в спортшколе и бегает ультрамарафоны

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Ультрамарафон
Бег
Забег
Трейлраннинг
Календарь стартов
любительский спорт
Дмитрий Митяев
Екатерина Митяева
Рекомендуем
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Открылась регистрация на фестиваль скайраннинга Alpindustria Elbrus Race 2025. Соревнования пройдут в Приэльбрусье с 1 по 3 августа
3 декабря, 10:31
Открылась регистрация на спортивно-музыкальный фестиваль MMK WILD FEST 2025. С 1 по 3 августа среди уральских гор пройдут забеги, велогонки, заплывы, соревнования на SUP-досках
14 ноября, 17:40
Открылась регистрация на спортивный фестиваль Malidak 2025. Он пройдет с 8 по 10 августа в Республике Башкортостан
2 октября, 16:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Беговое сообщество» опубликовало календарь забегов на 2025 год. 16 стартов пройдут в Москве и Санкт-Петербурге
вчера, 14:03
Примите участие в благотворительной пробежке ко дню рождения фонда «Спорт для Жизни» уже 8 декабря!
13 декабря, 11:00
Дмитрий Неделин пробежал марафон в Валенсии за 2:09:40. До нового рекорда России не хватило 34 секунды
11 декабря, 09:36
Александра Морозова выиграла Макао марафон, который прошел 1 декабря в Китае
1 декабря, 07:35
🔥 Участвуйте в конкурсе – разыгрываем 6 слотов на беговые старты от IRONSTAR, Wild Trail и Timerman
28 ноября, 11:00Конкурс
Слоты на дистанцию 10 км в рамках марафона «Белые ночи» закончились меньше, чем за сутки. Доступна регистрация на марафон: сольно и в составе эстафетной команды
15 ноября, 11:41
Открылась регистрация на марафон «Белые ночи» 2025. Забеги на дистанциях 10 км и 42,2 км пройдут 5 июля по обновленному линейному маршруту
212 ноября, 16:56
Результаты Гатчинского полумарафона 2024. Победители – Александр Ольков и Мария Резниченко, на 10 км – Ринас Ахмадеев и Елена Зонова
110 ноября, 15:49
Открылась регистрация на марафон «Дорога Жизни» 2025, который пройдет в Ленинградской области 26 января
7 ноября, 18:22
Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на Гатчинском полумарафоне
7 ноября, 09:08
Ко всем новостям
Последние новости
В Ростове-на-Дону пройдет бесплатный новогодний забег. 1 января участники пробегут 4 км
15 декабря, 18:24
Открылась регистрация на все лыжные старты серии Grom Ski
5 декабря, 12:56
Открылась регистрация на забег «Скоростная Десятка». Новый старт серии PushkinRun пройдет 27 апреля
5 декабря, 08:54
Горнолыжный курорт «Красная поляна» откроется 6 декабря
3 декабря, 19:30
Открылась регистрация на фестиваль спорта IRONSTAR 113 MINSK. Соревнования по триатлону, забеги и заплывы впервые пройдут в Минске в 2025 году
3 декабря, 13:01
Открылась регистрация на фестиваль скайраннинга Alpindustria Elbrus Race 2025. Соревнования пройдут в Приэльбрусье с 1 по 3 августа
3 декабря, 10:31
Открылась регистрация на беговой фестиваль Rosa Wild Fest 2025. Участников ждут 14 дистанций разного уровня сложности
2 декабря, 10:14
Открылась регистрация на забег «Арена Полумарафон 2025». Старт пройдет 13 апреля
2 декабря, 07:48
1,5 тысячи человек пробежали зимний полумарафон «Европа-Азия» в Екатеринбурге
1 декабря, 08:57
Открылась регистрация на Almaty Marathon 2025. Забег пройдет 28 сентября
1 декабря, 08:37