Антонина Юшина выиграла на дистанции 174,8 км на гонке Chiangmai Thailand by UTMB. Екатерина Митяева стала победительницей дистанции 93 км
6 декабря в Тайланде прошла гонка от организаторов UTMB. Российская ультрамарафонка Антонина Юшина (четырехкратная победительница дистанции 100 км гонки GRUT, чемпионка России по скайраннингу) стала победительницей дистанции 174,8 км. Спортсменка преодолела забег с набором высоты 8925 м за 24 часа 23 минуты и 52 секунды. В конце ноября Антонина также была на международном подиуме – заняла второе место на гонке UT100 Ultra Trail Cape Town в ЮАР.
Также в стомильной гонке принял участие Алексей Береснев, атлет финишировал ультрамарафон за 24:42:33 и стал 11-м в абсолюте. Результаты всех участников можно посмотреть на сайте организатора.
В субботу 7 декабря в рамках Chiangmai Thailand by UTMB также прошли забеги на дистанциях 93, 50 и 24 км. На дистанции 93 км с набором высоты 4410 м первой стала Екатерина Митяева (победительница Marathon du Mont-Blanc-2024). Муж Екатерины – Дмитрий Митяев финишировал пятым с результатом 10:58:05. Результаты доступны на сайте UTMB.
Они выигрывают ультрамарафоны за рубежом. Интервью с Дмитрием и Екатериной Митяевыми
«После 6 часов бега видишь, кто ты на самом деле». Она работает завучем в спортшколе и бегает ультрамарафоны
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