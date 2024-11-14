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  • Открылась регистрация на спортивно-музыкальный фестиваль MMK WILD FEST 2025. С 1 по 3 августа среди уральских гор пройдут забеги, велогонки, заплывы, соревнования на SUP-досках
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Открылась регистрация на спортивно-музыкальный фестиваль MMK WILD FEST 2025. С 1 по 3 августа среди уральских гор пройдут забеги, велогонки, заплывы, соревнования на SUP-досках

С 1 по 3 августа на территории санатория «Юбилейный» на берегу озера Банное (Республика Башкортостан) пройдет спортивно-музыкальный фестиваль MMK WILD FEST. 

Участники доступны следующие соревнования и дистанции:

  • трейловые забеги по предгорьям большого Уральского хребта на дистанциях 100 км (набор высоты –2950 м), 65 км (набор высоты –2300 м), 30 км с набором высоты 950 м и 12 км (набор высоты – 570 м);

  • велогонки по грунтовым и лесным тропинкам на дистанциях 85 км (набор высоты – 1400 м), 60 км (набор высоты – 700 м) и 30 км с набором высоты 450 м;

  • заплывы в озере Банном (самое глубокое озеро в Башкирии) X-WATERS BANNOYE на дистанциях 1 км, 2 км, 4 км и 10 км;

  • заплывы на SUP-досках;

  • фан-соревнования по спортивному ориентированию (дистанция со свободным стартом без награждения).

На фестивале будет работать лекторий, где пройдут различные семинары и мастер-классы. Также будет организована фитнес-зона, где можно будет позаниматься силовыми тренировками, йогой, танцами.

Слот на трейловые забеги на дистанции 100 км стоит 8000 рублей, на дистанции 65 км – 7000 рублей, на дистанции 30 км – 5000 рублей, на дистанции 12 км – 4500 рублей. Стоимость участия в велогонках составляет 6000 рублей на дистанции 85 км, на дистанции 60 км – 5000 рублей, на дистанции 35 км – 4500 рублей.

Также можно приобрести билет болельщика, который дает возможность поучаствовать в лекциях, мастер-классах, концертах, пройти в фитнес-зону. Стоимость билета (на 3 дня) составляет 2000 рублей. 

Зарегистрироваться на заплывы можно на сайте X-WATERS. Стоимость заплыва на дистанции 1 км составляет 3490 рублей, на дистанции 2 км – 3990 рублей, на дистанции 4 км – 4990 рублей, на дистанции 10 км – 6990 рублей. Стоимость будет повышаться, как только слоты по текущей цене будут выкуплены.

Регистрация на забеги и велогонки проходит на сайте MyRace. Подробную информацию о фестивале можно смотреть на сайте организатора

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Wild Trail
велошоссе
любительский спорт
Бег
Трейлраннинг
Ультрамарафон
Забег
Календарь стартов
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