Открылась регистрация на VII Царскосельский марафон 2025. Старт пройдет 11 мая

11 мая в Пушкине (Санкт-Петербург) пройдет VII Царскосельский марафон 2025. Помимо основной дистанции 42,2 км, участники также будут соревноваться на дистанциях 21,1 км, 11 км и 3 км.

Маршрут дистанций будет проходить по исторической части Царского Села мимо Екатерининского и Александровского парков и дворцов. Трассы забегов сертифицированы AIMS (Ассоциация международных марафонов и пробегов).

Стоимость слота на дистанции 42,2 км составляет 2500 рублей, на дистанции полумарафона – 2100 рублей, на дистанции 11 км – 1800 рублей, на дистанции 3 км – 1300 рублей. Цены будут повышаться, как только 125 слотов по текущей цене будут выкуплены.

10 мая пройдет детский забег на дистанциях 400 и 800 м, регистрация еще не открылась.

Регистрация проходит на сайте организатора .