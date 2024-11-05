Чемпионат России по марафону 2025 снова пройдет в Казани

4 мая 2025 года в Казани (Республика Татарстан) пройдет марафон. В рамках забега состоится чемпионат России по марафону.

ЧР по марафону проходит в Казани уже в четвертый раз. В 2024 году в 10-м Казанском марафоне приняли участие почти 30 000 участников, также забег дал старт Лиге марафонов BRICS (проект, объединяющий крупнейшие марафоны России).

Зарегистрироваться на марафон можно на сайте организатора . Подробнее о старте писали в этой новости .

Казанский марафон 2024. Главное о забеге: трасса и дистанции, стоимость участия, получение стартовых пакетов