Чемпионат России по марафону 2025 снова пройдет в Казани
4 мая 2025 года в Казани (Республика Татарстан) пройдет марафон. В рамках забега состоится чемпионат России по марафону.
ЧР по марафону проходит в Казани уже в четвертый раз. В 2024 году в 10-м Казанском марафоне приняли участие почти 30 000 участников, также забег дал старт Лиге марафонов BRICS (проект, объединяющий крупнейшие марафоны России).
Зарегистрироваться на марафон можно на сайте организатора. Подробнее о старте писали в этой новости.
Казанский марафон 2024. Главное о забеге: трасса и дистанции, стоимость участия, получение стартовых пакетов
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Timerman
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