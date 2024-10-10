Открылась регистрация на Казанский марафон 2025
3 и 4 мая 2025 года в Казани (Республика Татарстан) пройдет марафон. Участники будут соревноваться на следующих дистанциях: 3 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Маршрут марафона проходит мимо достопримечательностей города: Казанского Кремля, АК Барс Арены, Парка Тысячелетия.
Стоимость слота на марафон составляет 3700 рублей, на полумарафон – 3200 рублей, на дистанции 10 км – 1890 рублей (действует скидка 30% на первую волну регистрации), на дистанции 3 км – 1700 рублей.
Регистрация проходит на сайте организатора, также зарегистрироваться можно офлайн на ЭКСПО Московского марафона в шатре Казанского марафона.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Timerman
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