Более 450 атлетов приняли участие в «Кроссе лыжников», который прошел 19 октября в Гатчине

19 октября в Гатчине по дорожкам лесопарка «Орлова роща» и парка «Зверинец» прошел «Кросс лыжников». Участникам были доступны три дистанции: 15, 10, 5 км. Юные атлеты соревновались на дистанциях 500 м и 1 км.

Результаты победителей и призеров:

15 км, мужчины

  1. Антон Никулин – 55:17

  2. Антон Андронов – 55:30

  3. Антон Иванов – 56:22

15 км, женщины

  1. Ольга Ворошилова – 1:08:23

  2. Елена Сергеева – 1:13:58

  3. Ольга Кондратьева – 1:16:46

10 км, мужчины

  1. Андрей Сибиль – 35:24

  2. Максим Лебедев – 36:11

  3. Антон Береснев – 37:20

10 км, женщины

  1. Валерия Гавриловец – 38:09

  2. Валерия Прасолова – 42:27

  3. Ирина Шубина – 43:20

5 км, мужчины

  1. Александр Павленин – 15:44

  2. Евгений Бурсевич – 16:20

  3. Егор Недорезов – 17:07

5 км, женщины

  1. Екатерина Резник – 19:44

  2. Дарья Елькова – 19:59

  3. Ольга Печуева – 20:32

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: O-time
