Более 450 атлетов приняли участие в «Кроссе лыжников», который прошел 19 октября в Гатчине
19 октября в Гатчине по дорожкам лесопарка «Орлова роща» и парка «Зверинец» прошел «Кросс лыжников». Участникам были доступны три дистанции: 15, 10, 5 км. Юные атлеты соревновались на дистанциях 500 м и 1 км.
Результаты победителей и призеров:
15 км, мужчины
Антон Никулин – 55:17
Антон Андронов – 55:30
Антон Иванов – 56:22
15 км, женщины
Ольга Ворошилова – 1:08:23
Елена Сергеева – 1:13:58
Ольга Кондратьева – 1:16:46
10 км, мужчины
Андрей Сибиль – 35:24
Максим Лебедев – 36:11
Антон Береснев – 37:20
10 км, женщины
Валерия Гавриловец – 38:09
Валерия Прасолова – 42:27
Ирина Шубина – 43:20
5 км, мужчины
Александр Павленин – 15:44
Евгений Бурсевич – 16:20
Егор Недорезов – 17:07
5 км, женщины
Екатерина Резник – 19:44
Дарья Елькова – 19:59
Ольга Печуева – 20:32
Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.