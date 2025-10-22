Более 450 атлетов приняли участие в «Кроссе лыжников», который прошел 19 октября в Гатчине

19 октября в Гатчине по дорожкам лесопарка «Орлова роща» и парка «Зверинец» прошел «Кросс лыжников». Участникам были доступны три дистанции: 15, 10, 5 км. Юные атлеты соревновались на дистанциях 500 м и 1 км.

Результаты победителей и призеров:

15 км, мужчины

Антон Никулин – 55:17 Антон Андронов – 55:30 Антон Иванов – 56:22

15 км, женщины

Ольга Ворошилова – 1:08:23 Елена Сергеева – 1:13:58 Ольга Кондратьева – 1:16:46

10 км, мужчины

Андрей Сибиль – 35:24 Максим Лебедев – 36:11 Антон Береснев – 37:20

10 км, женщины

Валерия Гавриловец – 38:09 Валерия Прасолова – 42:27 Ирина Шубина – 43:20

5 км, мужчины

Александр Павленин – 15:44 Евгений Бурсевич – 16:20 Егор Недорезов – 17:07

5 км, женщины

Екатерина Резник – 19:44 Дарья Елькова – 19:59 Ольга Печуева – 20:32

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time .