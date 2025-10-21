0

Заборский и Шарков сошли с дистанции на чемпионате мире по backyard-гонкам

18 октября в Теннесси (США) на заднем дворе дома организатора Лазаруса Лейка стартовал чемпионат мира по backyard-гонкам. 

Два российских атлета Иван Заборский (рекордсмен России по backyard-гонкам) и Вадим Шарков (двукратный чемпион России в беге на 24 часа) приняли участие в ультрамарафоне, но сошли с дистанции. По правилам гонки, надо каждый час преодолевать круг длиной 6,7 км с набором высоты 120 м. 

Заборский пробежал 62 круга (личный рекорд – 106 кругов), а Шарков – 57 (ЛР – 85 кругов). 

Гонка все еще продолжается, следить за результатами можно по ссылке.

«Можешь не осознавать, что забыл поесть». Наш бегун поставил рекорд на ультре – бежал 4,5 дня

Big Dog’s Backyard Ultra – самый изматывающий забег в мире. Бегут на выбывание, пока не останется последний. Год назад победитель бежал три дня

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Дальний лес
любительский спорт
Иван Заборский
Забег
Бег
Календарь стартов
Ультрамарафон
