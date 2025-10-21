Заборский и Шарков сошли с дистанции на чемпионате мире по backyard-гонкам

18 октября в Теннесси (США) на заднем дворе дома организатора Лазаруса Лейка стартовал чемпионат мира по backyard-гонкам.

Два российских атлета Иван Заборский (рекордсмен России по backyard-гонкам) и Вадим Шарков (двукратный чемпион России в беге на 24 часа) приняли участие в ультрамарафоне, но сошли с дистанции. По правилам гонки, надо каждый час преодолевать круг длиной 6,7 км с набором высоты 120 м.

Заборский пробежал 62 круга (личный рекорд – 106 кругов), а Шарков – 57 (ЛР – 85 кругов).

Гонка все еще продолжается, следить за результатами можно по ссылке .

