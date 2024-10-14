Открылась регистрация на марафон «Пушкин-Петербург» 2025. Старейший легкоатлетический пробег пройдет 7 сентября

7 сентября в Санкт-Петербурге пройдет 98-й марафон «Пушкин-Петербург». Участники будут соревноваться на дистанциях 42,2 км, 30 км, 10 км и 5 км. Также состоится детский забег.

Трасса линейная и сертифицирована AIMS (Ассоциация международных марафонов). Старт марафона и дистанции 30 км будет проходить в Пушкине (Санкт-Петербург), финиш – на Дворцовой площади.

Стоимость участия на дистанции марафона составляет 2800 рублей, на дистанции 30 км – 2600 рублей, на дистанции 10 км – 1800 рублей, на дистанции 5 км – 1500 рублей. Со 2 декабря цены будут повышаться.

Регистрация проходит на сайте организатора .